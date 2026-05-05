Experiencia inmersiva “Miguel Ángel Vivo” llegará a Santiago

Santiago de los Caballeros.– El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA se prepara para recibir la exhibición: «Miguel Ángel Vivo + Inmersivo».

A partir del próximo viernes 28 de mayo y hasta el 20 de julio, el Cibao tendrá la oportunidad de conectar con el legado de Miguel Ángel Buonarroti en un montaje que combina arte clásico y tecnología de vanguardia.

Esta exposición, que recorre las principales capitales del mundo, llega a la Ciudad Corazón para ofrecer un viaje emocional a través de las obras maestras que definieron la historia de la humanidad. Los asistentes podrán admirar reproducciones a escala y proyecciones imponentes de piezas icónicas como «El David» y «El Moisés».

Un punto central de la exhibición es la representación de la Capilla Sixtina. Desde una perspectiva que resalta la profunda espiritualidad y la devoción religiosa del artista, los visitantes podrán contemplar la magnitud de «El Juicio Final» y la «Creación de Adán», permitiendo un encuentro íntimo con lo sagrado a través del pincel del maestro renacentista.

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«Miguel Ángel Vivo» ha sido diseñado como un espacio de formación y deleite cultural. Pensando en el fortalecimiento del conocimiento artístico, se han establecido precios especiales para grupos de escuelas, colegios, universidades e iglesias.

Las boletas ya están disponibles en TodoTicket.do, Plaza Lama y la boletería del Centro de Convenciones UTESA.

Visita en Santiago

El horario de visitas para instituciones educativas será de 10:00 A.M. a 3:00 P.M., mientras que el público general podrá disfrutar del recorrido desde las 3:00 P.M. hasta las 7:00 P.M. Los fines de semana, la exhibición extenderá su horario hasta las 10:00 P.M.

Según se informó, más allá del recorrido visual, la experiencia se trasladará al paladar y al oído. Al finalizar la exhibición, las familias podrán disfrutar de las «Noches Italianas», un ambiente festivo con degustaciones de vinos y gastronomía de Italia, complementado con una selección musical que celebra tanto la cultura italiana como los ritmos dominicanos, fortaleciendo el lazo comercial y cultural entre ambas naciones.