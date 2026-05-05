El presidente de la corriente sindical peledeísta «Miguel Soto», Elso Segura Martínez, afirmó que la masiva protesta del pasado domingo en la provincia de San Juan es una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años, lo que representa un progreso en la conciencia colectiva sobre el medioambiente.

El dirigente enfatizó que esta expresión popular evidencia la necesidad urgente de que República Dominicana gestione sus recursos naturales con responsabilidad, soberanía y visión de futuro.

En un análisis titulado “San Juan y el oro: entre la memoria histórica y la defensa del agua”, publicado en Vanguardia del Pueblo, portal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Segura Martínez sostuvo que la oposición a la minería en la zona no es un hecho aislado, sino el resultado de una conciencia colectiva que ha madurado tras décadas de promesas incumplidas.

Lee también: Manifestación contra minería San Juan es dispersada con bombas

El también titular de la Secretaría de Relaciones Laborales del PLD describió a San Juan como una región agrícola estratégica, cuyos recursos hídricos son pilares fundamentales para la seguridad alimentaria nacional.

Advirtió que la explotación en la Cordillera Central afectaría directamente a la «madre de las aguas», zona de donde proviene gran parte del recurso hídrico del país.

Mayor conciencia

“La oposición al proyecto no solo es ambiental, sino también económica y social: la defensa del agua es, en esencia, la defensa de la vida y de la producción agrícola”, puntualizó el exdiputado.

Segura Martínez recordó la postura del expresidente Juan Bosch, quien hace décadas ya planteaba críticas profundas al modelo extractivo dominicano.

Según el dirigente, el conflicto ha trascendido lo local, sumando el apoyo de dominicanos en el exterior que cuestionan un desarrollo basado en la extracción sin garantías claras de sostenibilidad.

Asimismo, planteó que el rechazo masivo en San Juan refleja un hartazgo ante un modelo de desarrollo que no ofrece certezas sobre el impacto real en el ecosistema y la economía de las comunidades afectadas.