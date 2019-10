Cuenta la Mitología Griega que un principio el hombre tenía dos cabezas, dos brazos y tres piernas. Para ponerle fin al orgullo que había desarrollado la extraña criatura, Zeus lo dividió en dos. Desde entonces una mitad anda en busca de la otra, construyendo en la historia lo que se conoce como las relaciones de pareja.

Pero los que han estudiado la evolución de la vida, los evolucionistas, cuentan otra historia. Hace aproximadamente 4 mil millones de años comenzaron a caer sobre La Tierra ardiente meteoritos congelados, que fueron tantos que llegaron a enfriar el planeta.

Entonces, en los mares surgió las cianobacterias, responsables de oxigenar el planeta para la vida, y luego vino la multiplicación, la división, provocando que una mitad también fuera condenada a buscar incesantemente a la otra mitad, creando lo que hoy se conoce como la atracción del amor. Nadie estaba allí, pero así se cuenta

El culpable de todo fue movimiento. En el desarrollo de las especies, unas se mantuvieron pegadas al embrión de La Tierra, como los árboles, y otras se separaron, comenzaron a moverse, como los animales que se arrastran por la tierra, los peces que nadan en el agua y las aves que surcan los cielos.

De ahí surge el cerebro y la permanencia del apareamiento. Los seres vivientes que no se separaron del embrión no tienen cerebro, ni tampoco necesitan aparearse ni producir sus alimentos. Sin embargo, todos aquellos que comenzaron a moverse desde un principio, desarrollaron el cerebro, han tenido que producir para mantenerse y aparearse para reproducirse, cosas que no requieren los árboles.

Entre esos seres vivientes, aunque se sabe ya que la materia viva y la inerte son la misma, surgió el ser pensante, el hombre, que pobló los continentes, ya que tenía que caminar un promedio de cuatro kilómetros diario hacia delante para conseguir la comida. Cuando ése hombre dejó de caminar, que ya hablaba pero no escribía, surgieron los asentamientos y con ellos la agricultura, hace 10 millones de años.

Los administradores de aquel primitivo Estado llegaron a la conclusión de que los privilegios que tenían era de “justicia” que también fueran disfrutados sus descendientes, surgiendo así el Poder Hereditario, que provocó que la sangre corriera entre familias en la lucha por el trono.