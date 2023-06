Luguelín: No fue dopaje, fue por falsa edad

Luguelín Santos,

Medallista olímpico.-

Su suspensión por hacer trampa para intervenir en torneos nacionales e internacionales ensombrece más la imagen deportiva de República Dominicana. Su caso no fue por dopaje, sino porque falseó la edad. Que haya admitido el pecado, no se sabe si forzado por las circunstancias, no lo redime de culpabilidad.

Presidente de Bolivia.-

La crisis económica que lo ha puesto contra la cuerda está supuesta a agravarse tras la acusación de alta traición que le formuló su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). El líder de la organización, el expresidente Evo Morales, ha cuestionado las medidas que ha adoptado para evitar que la economía boliviana se hunda más de lo que está.

Daniel Rivera,

Ministro de Salud Pública.-

Aunque el incremento de los casos de covid no sean para alarmarse, de todas formas hizo bien en alertar a la población sobre la propagación del virus. Más, como ha reconocido, que ya se trata de una enfermedad endémica. Si bien el llamado es saludable, más saludable sería que se haga más para enfrentar el virus.