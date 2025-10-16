Puerto Plata.- El abogado y dirigente político Luis Rosario, miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo, exigió al Gobierno ofrecer información clara sobre la situación actual del Teleférico de Puerto Plata, cerrado desde hace más de un año y cuatro meses.

Rosario señaló que el Teleférico representa uno de los principales símbolos turísticos de la provincia y que su prolongado cierre ha afectado a decenas de familias que dependen económicamente de esa actividad.

El jurista recordó que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que busca transferir la administración del Teleférico a un fideicomiso, y precisó que el caso ya fue conocido y se encuentra a la espera de fallo.

Quizas te interese: Puerto Plata lanza plan integral para enfrentar residuos sólidos y proteger su bahía

Asimismo, afirmó que la situación del Teleférico es un reflejo de la falta de gestión del actual Gobierno, al señalar que el país atraviesa problemas de inflación, alza del dólar, inseguridad y apagones.

“En sentido general, esto es un caos, el período de la República Boba”, expresó Rosario.

El dirigente político concluyó asegurando que la Fuerza del Pueblo continúa trabajando para recuperar la dirección del país en 2028, con el propósito de “sacar el mal que está afectando a la República Dominicana, llamado PRM”.