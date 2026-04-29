Santo Domingo.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, sostuvo este miércoles un encuentro con dirigentes agropecuarios de esa organización, donde recibió un informe sobre la situación del campo y planteó la necesidad de una transformación profunda en los métodos de producción con miras al 2028.

La reunión se realizó en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, con la participación de representantes de distintas provincias, quienes expusieron problemas como la falta de asistencia técnica, escasa inversión en infraestructura rural y debilidades en los programas de apoyo estatal.

Durante su intervención, Fernández cuestionó prácticas que, a su juicio, han debilitado la institucionalidad en el sector agrícola, al sustituir personal técnico por razones políticas. Consideró que esta situación reduce la capacidad del Estado para ofrecer servicios de calidad.

El dirigente insistió en que la capacidad técnica debe ser un eje fundamental en la gestión pública, especialmente en áreas productivas, y advirtió sobre las consecuencias de debilitar los programas de extensión agrícola.

Fernández sostuvo que el sector agropecuario requiere una transformación estructural. “Si hay un área que necesita una revolución en la República Dominicana es el campo”, afirmó, tras señalar que el crecimiento económico debe sustentarse en la producción nacional.

Leonel Fernández advierte debilidad del sector agrícola en RD. Señala falta de inversión, asistencia técnica y necesidad de reformar métodos productivos.

En ese sentido, indicó que el sector productivo es uno de los más débiles de la economía y que su fortalecimiento es clave para generar riqueza en el país.

El exmandatario adelantó que la innovación será el eje central de una eventual gestión de gobierno. Señaló que el uso de tecnología, junto a la capacitación, permitirá aumentar la productividad, reducir costos y modernizar el campo dominicano.

También abordó el problema de los caminos vecinales, al considerar que las soluciones aplicadas hasta ahora han sido insuficientes y deben replantearse con nuevos enfoques.

Fernández abogó por abandonar métodos tradicionales y adoptar modelos más eficientes, adaptados a las exigencias actuales, al tiempo que destacó el uso de herramientas como drones, agricultura de precisión y producción vertical como ejemplos de transformación en el ámbito internacional.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar el diálogo con los distintos actores del sector agropecuario, con el objetivo de elaborar una propuesta orientada a modernizar la producción y fortalecer la capacidad técnica del Estado.