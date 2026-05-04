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Machado y Andujar jonronean en triunfo de Padres

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Machado y Andujar jonronean en triunfo de Padres

Manny Machado celebra su cuadrangular, clave en el triunfo de los Padres de San Diego.

Xander Bogaerts conectó un sencillo que puso a su equipo al frente en la octava entrada, Miguel Andújar y Manny Machado batearon jonrones y los Padres de San Diego vencieron a los Medias Blancas de Chicago 4-3 el domingo para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ramón Laureano recibió base por bolas para abrir la octava entrada, robó la segunda base y avanzó a tercera con un sencillo de Jackson Merrill. Después de que Merrill robara la segunda base, Bogaerts conectó un sencillo para darle a San Diego una ventaja de 4-3.

Derek Hill, de Chicago, conectó un jonrón de dos carreras que empató el partido a 3 en la séptima entrada.

Jason Adam (1-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras y Mason Miller ponchó a los tres bateadores en la novena para conseguir su undécimo salvamento, poniendo fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Chicago. Griffin Canning abrió el partido en su debut con los Padres, permitiendo una carrera y ponchando a siete en cinco entradas.

Drew Romo conectó un jonrón al inicio de la tercera entrada que le dio a los White Sox una ventaja de 1-0.

Andújar y Machado conectaron un jonrón solitario cada uno, y Bogaerts anotó desde tercera base en un lanzamiento descontrolado, uno de los dos que cometió Romo, en la cuarta entrada.

TEMAS: #El Nacional Digital#Manny Machado#miguel andujar#Padres de San Diego
Agencia AP

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