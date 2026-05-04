Salcedo vence a Delfines, en partido de ida de la semifinal del fútbol dominicano

Salcedo.- El club Salcedo FC venció un gol por cero a Delfines del Este, en el partido ida de la semifinal de la Liga Dominicana de fútbol (LDF), 2025-2026.

El encuentro se disputó este domingo en el estadio Domingo Polonia, en la provincia Hermanas Mirabal, con una gran asistencia de público.

El gol de los celestes llegó al minuto 17, tras varios rebotes en el área de Delfines que aprovechó el mediocampista Daniel Flores, para poner el 1-0.

Desde el arranque del juego los locales salieron decididos a llevarse la victoria, y exigieron al máximo al arquero de Delfines, Pedro Espinal.

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Luego del tanto de Salcedo, el partido se tornó parejo e intenso, principalmente en la mitad de la cancha.

En el segundo tiempo el cuerpo técnico de Delfines realizó varios cambios, y con la inclusión de Andrés Segura, Darlin Valerio y Diego Losada, su ataque inquietó por momento a la defensa local.

La semifinal de vuelta se jugará el próximo sábado, 9 de mayo, en el estadio del Parque del Este, en Santo Domingo Este.