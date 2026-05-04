NUEVA YORK.- Rudolph Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, se encuentra hospitalizado en estado crítico pero estable, informó su portavoz ayer domingo, días después de que el republicano se dirigió a la audiencia de su programa de entrevistas con voz ronca, diciendo que estaba “un poco indispuesto”.

El portavoz Ted Goodman no precisó qué llevó al hombre de 81 años al hospital, cuánto tiempo lleva allí ni cuál es su pronóstico.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este momento”, afirmó Goodman en un comunicado. Añadió que Giuliani “permanece en estado crítico pero estable”.

El mandato de ocho años de Giuliani como alcalde de la ciudad más grande del país estuvo marcado por el ataque del 11 de septiembre en sus últimos meses en el cargo, y se hizo célebre como “el alcalde de Estados Unidos” por su liderazgo tras el atentado terrorista de 2001.

Posteriormente, Giuliani se postuló sin éxito a la presidencia y fue asesor del mandatario Donald Trump, encabezando sus esfuerzos por permanecer en el cargo tras su derrota electoral de 2020.

Trump anunció el año pasado que le otorgaría a Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad.

Donald Trump, a sus espaldas, Rudolph Giuliani.

Giuliani tosió al inicio de la transmisión del viernes de su programa en línea, “America’s Mayor Live”. Su voz sonaba más ronca de lo habitual. Antes de iniciar un comentario sobre la guerra de Irán, comentó : “Mi voz está un poco indispuesta, así que no podré hablar tan fuerte como suelo hacerlo, pero me acercaré más al micrófono”.

En una publicación en Truth Social, Trump se refirió a Giuliani como “un verdadero guerrero, y el mejor alcalde, por mucho, en la historia de la ciudad de Nueva York”.

“Es una tragedia que haya recibido tan mal trato de los lunáticos de la izquierda radical, demócratas todos — ¡Y él tenía razón en todo!”, escribió Trump. “Hicieron trampa en las elecciones, inventaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir a nuestra nación, y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!”.

Abogado de Trump

Posteriormente, se convirtió en abogado personal de Trump durante un tiempo y en un firme defensor de las acusaciones de fraude que Trump hizo en las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Trump y sus partidarios perdieron decenas de demandas por fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no revelaron indicios de irregularidades o errores significativos.

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Dos exempleados electorales de Georgia ganaron posteriormente una demanda por difamación de 148 millones de dólares contra Giuliani. Cuando intentaban cobrar la indemnización, el exfiscal federal fue declarado en desacato y se enfrentó a un juicio este invierno por la propiedad de algunos de sus bienes.

Giuliani finalmente llegó a un acuerdo que le permitió conservar sus casas y diversas pertenencias, incluidos valiosos anillos de la Serie Mundial, a cambio de una compensación no especificada y la promesa de dejar de hablar mal de los exempleados electorales.

Giuliani fue hospitalizado en septiembre tras sufrir una fractura de vértebra y otras lesiones en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire.

Nacido en Nueva York, Giuliani fue elegido alcalde en 1993 después de haberse desempeñado como uno de los fiscales federales más destacados del país, enfrentándose a mafiosos y a operadores corruptos de Wall Street.

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Giuliani se postuló al Senado de Estados Unidos en 2000, pero abandonó su campaña contra Hillary Clinton luego que le diagnosticaron cáncer de próstata.

Giuliani se postuló a la presidencia en 2007. Impulsado por su popularidad tras los ataques del 11 de septiembre, comenzó como el favorito para la nominación republicana. Pero eso duró poco. Se retiró de la contienda después de tener dificultades en las primarias en medio de las preocupaciones del Partido Republicano sobre su anterior apoyo al derecho al aborto, los derechos de los homosexuales y el control de armas, así como cuestionamientos sobre su vida personal y sus vínculos empresariales con Oriente Medio.

Sopesó la posibilidad de postularse a otros cargos antes de dar un giro hacia el comentario político.

En 2016, Trump se apoyó en la astucia política y la lealtad de Giuliani y lo puso al frente de su campaña de ataques contra Clinton, su rival demócrata. Después de que Trump ganó la presidencia, Giuliani se mantuvo a su lado, e incluso viajó a Ucrania para buscar información perjudicial sobre el hijo de Joe Biden, Hunter.