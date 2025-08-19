Santo Domingo.- Un proyecto de ley fue presentado en el Senado de la República para crear una nueva provincia, la cual se llamaría Santa Lucía y sería la número 33 de República Dominicana.

El proyecto es de autoría del senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, y, de ser aprobado en ambas cámaras legislativas, convertiría al municipio Las Matas de Farfán, en el sur del país, en la provincia Santa Lucía.

Dicho municipio forma parte de la provincia San Juan, y cuenta con gran producción agrícola.

En la actualidad, República Dominicana está compuesta por 32 provincias, más el Distrito Nacional.

Algunos sectores de la sociedad entienden que no es el momento para crear nuevas demarcaciones.

La pieza fue presentada este martes en la sesión del Senado de la República, la primera de la actual legislatura, y enviada a la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara Alta.