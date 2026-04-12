Santo Domingo.- Las labores de mantenimiento en las redes de transmisión son esenciales para garantizar la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico a la población, aun cuando impliquen interrupciones momentáneas del servicio.

Las interrupciones programadas que realiza la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en sus redes de alta tensión responden a una planificación técnica orientada a prevenir fallas en el sistema y asegurar un suministro eléctrico seguro, estable y confiable en todo el país.

Detrás de cada intervención existe un proceso cuidadosamente estructurado que busca preservar la continuidad del servicio energético, fortalecer la infraestructura de transmisión y reducir riesgos operativos en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Estas labores, ejecutadas en las redes de la ETED, permiten transportar grandes volúmenes de electricidad desde las plantas generadoras hasta las subestaciones de distribución, desde donde la energía es suministrada por las empresas distribuidoras a los usuarios finales.

La adecuada planificación y coordinación de estos trabajos garantiza la óptima operación del sistema eléctrico de República Dominicana.

Aunque la población pueda percibir interrupciones temporales, estas acciones son indispensables para asegurar un suministro continuo a hogares, empresas, comercios e instituciones, incluyendo las zonas más apartadas del territorio nacional.

El ingeniero Wascar Liriano Lorenzo, director de Mantenimiento de Infraestructura de la ETED, afirma que el mantenimiento preventivo permite evitar fallas y contribuye significativamente a la eficiencia del suministro energético, impactando positivamente a los consumidores.

Wascar Liriano Lorenzo

«Los mantenimientos programados son fundamentales para preservar la estabilidad, confiabilidad y continuidad del servicio en la red de transmisión», sostiene el especialista.

Cada año, la institución ejecuta más de 400 mantenimientos en su red, incluyendo labores preventivas, correctivas y predictivas. Estas últimas permiten anticipar posibles fallas mediante el uso de tecnologías como cámaras termográficas y equipos de diagnóstico avanzado. En ese sentido, Liriano Lorenzo explicó que estas acciones garantizan que la energía sea transportada con los niveles requeridos de seguridad.

Planificación

La planificación de estos trabajos responde a un esquema estructurado que abarca las áreas de subestaciones, control y protecciones, y redes, cada una bajo la responsabilidad de coordinadores técnicos que gestionan los requerimientos conforme a los procedimientos establecidos.

Estas labores se ejecutan en coordinación con el Organismo Coordinador (OC), lo que permite una operación alineada con las exigencias nacionales.

Cada proceso inicia con un plan anual, seguido de una programación con al menos 15 días de anticipación, que posteriormente se organiza en planes semanales y diarios.

«Se trata de una actividad completamente planificada y coordinada, tanto a lo interno como con todos los agentes del sistema», precisó el especialista.

Asimismo, la ETED notifica previamente a los usuarios y agentes involucrados para que puedan tomar las previsiones necesarias ante las interrupciones programadas.

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Estabilidad

El mantenimiento preventivo constituye un elemento esencial para la estabilidad. La ausencia de estas intervenciones podría generar fallas de gran magnitud, afectando la continuidad del servicio y el abastecimiento de energía en distintas zonas.

Agentes del sistema

En estos trabajos participan diversos agentes, dependiendo de su naturaleza. Algunos corresponden directamente a la ETED, mientras que otros involucran instalaciones compartidas con empresas de generación y distribución. Dependiendo de la magnitud de los trabajos, se realizan reuniones de coordinación entre las áreas de Operaciones, Ingeniería y Proyectos, así como de Mantenimiento de Infraestructura.

En la etapa de preparación, se ejecutan levantamientos en campo, evaluaciones de riesgos y asignación de tareas, garantizando una ejecución ordenada.

Asimismo, participa personal de seguridad y salud en el trabajo, responsable de velar por la integridad física del personal técnico y de los equipos.

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Actualmente, unas 70 brigadas técnicas de la ETED realizan estos trabajos, integradas por 75 ingenieros y 247 técnicos.

La institución cuenta con un total de 518 colaboradores, entre personal fijo y contratado, para realizar las labores preventivas.

En redes de configuración radial, los trabajos requieren la desconexión temporal de circuitos, lo que implica interrupciones del servicio.

Aunque estas resulten incómodas, forman parte de un proceso técnico indispensable para prevenir fallas y garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Un apunte

Alcance la red ETED

La red de transmisión de la ETED abarca aproximadamente 6,130 kilómetros, distribuidos en niveles de tensión de 69, 138, 230 y 345 kilovoltios (kV). Asimismo, cuenta con alrededor de 40 subestaciones, tanto propias como compartidas. Alrededor del 90 % de la red de transmisión recibe mantenimiento preventivo cada año.