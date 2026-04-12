San Francisco de Macorís.– La Junta Central Electoral (JCE) dejó iniciado este domingo el proceso de expedición de la nueva cédula de identidad y electoral, un documento que marcará un cambio significativo en el sistema de identificación del país, tanto por sus nuevos plazos de vigencia, su modalidad digital y su uso obligatorio en comicios cercanos.

Durante el acto celebrado en San Francisco de Macorís, el presidente del órgano, Román Jáquez, destacó que esta transformación forma parte de un proyecto de Estado que impactará a más de nueve millones de dominicanos.

“La cédula no es solo un documento de identificación, sino el instrumento que permite ejercer derechos civiles, legales y políticos, incluyendo el derecho al voto”, afirmó durante el acto que también enmarca el 103 aniversario de la institución.

Nuevos plazos de vigencia

Uno de los cambios más relevantes es que la cédula dejará de renovarse cada 10 años.

A partir de ahora, su duración dependerá de la edad del ciudadano. Para menores de edad será válida hasta cumplir los 18 años. De 18 a 35 años, tendrá vigencia de 12 años, de 36 a 60 años será de 16 años y de 61 años en adelante el vencimiento será tras 20 años.

Román Jáquez, presidente de la JCE.

Jáquez subrayó que este nuevo esquema busca mayor durabilidad y eficiencia: “Eso pasó a la historia”, dijo en referencia al antiguo modelo de vencimiento.

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Cédula digital y requisitos

El nuevo documento incluirá una versión digital, que podrá utilizarse desde el teléfono móvil, aunque con una condición clave:

Primero se debe obtener la cédula física

Luego, cuando la JCE lo anuncie, se podrá activar la identidad digital

“Usted podrá tener su cédula en su celular, pero primero debe tener la física”, explicó.

Esta modalidad permitirá realizar múltiples gestiones, como validación en bancos y cooperativas, servicios de salud y recetas médicas; inscripción en universidades y firma electrónica de documentos.

Además, al momento de recibir la cédula, el ciudadano obtendrá un PIN personal para habilitar su firma digital en el futuro.

Obligatoria para elecciones venideras

El presidente de la JCE fue enfático en señalar que la nueva cédula será imprescindible para votar en los próximos procesos electorales del 2027 y 2028.

Proceso de obtención

El trámite se realizará en más de 190 centros a nivel nacional y consta de cinco pasos:

Presentar la cédula actual o certificación Registro en el sistema Captura de datos biométricos (foto, firma, huellas) Validación de datos personales Entrega del documento

Las autoridades aclararon que no es necesario llevar actas de nacimiento, matrimonio o divorcio, ya que estos datos están en el sistema.

Llamado a la ciudadanía

Jáquez convocó a la población a integrarse al proceso de forma organizada, según su mes de nacimiento, desde abril de 2026 hasta marzo de 2027.

En el acto participaron autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, organizaciones religiosas, así como el equipo de cedulación de la provincia, elc ual luego del acto procedieron con la expedicion del documento para los presentes.

“Juntos y juntas, miembros de la prensa, pueblo de San Francisco de Macorís, vivamos este proceso como una fiesta de la identidad dominicana”, expresó.

La jornada se enmarca en el aniversario 103 de la JCE, resaltando que en este 2026 la institución impulsa uno de los proyectos más ambiciosos de su historia: una cédula más segura, tecnológica y alineada con los estándares internacionales.