Crimen ecológico en la presa de Hatillo

La deplorable contaminación de la presa de Hatillo va más allá de un atentado ambiental. Refleja la ausencia de una rigurosa supervisión para prevenir las agresiones al ecosistema, así como la indolencia de la ciudadanía.

La contaminación ha mermado considerablemente la producción de peces y otras especies que servían de sustento a pescadores. En el embalse se han encontrado hasta animales muertos lanzados por desaprensivos.

A la falta de educación de la gente sobre la preservación de los recursos naturales se agrega una ineficaz vigilancia para evitar que la presa se convierta en un depósito de desperdicios.

Tras el grito sobre la degradación del lago que abastece de agua a la población y la producción agrícola, el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que tomó carta en el asunto. Pero hubo que dar el grito para que las autoridades entraran en acción.

El caso de la presa de Hatillo representa un llamado sobre la necesidad de supervisar y vigilar con más rigor los ecosistemas para evitar las degradaciones, sobre todo por las agresiones humanas.

Lee también: Preocupación en Cotuí por reaparición de aguas verdes en la Presa de Hatillo

A menos que sea adrede, tal parece que la gente no entiende que atentar contra el ecosistema es atentar contra su subsistencia.