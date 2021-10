Margaritaville Island Reserve Cap Cana by Karisma llega a RD

Un resort “Island Reserve Inclusive” con 228 suites, 40 suites tipo villa de ultra lujo con piscinas privadas, exquisita cocina gourmet y centros de entretenimiento para unas vacaciones con licencia para relajarte al 100 %.

CAP CANA, RD. Margaritaville Island Reserve Cap Cana, segundo de la marca Island Reserve y primero en la República Dominicana, es un resort cinco estrellas creado en asociación entre Margaritaville y Karisma Hotels & Resorts, la galardonada colección de propiedades que abarcan América Latina, el Caribe y México, abre sus puertas este uno de noviembre en el proyecto residencial más exclusivo del Caribe.

Así fue anunciado en un evento celebrado este pasado miércoles 20 de octubre, en Sabrass Restaurant de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Ubicado a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, este lujoso resort brindará una vibrante experiencia de clase mundial que permitirá a los huéspedes la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones divertidas y relajadas, inspiradas en el estilo de vida y las letras del cantante y autor bestseller Jimmy Buffett. Se encuentra localizado en la espectacular Playa Juanillo, mundialmente conocida por su impresionante extensión de arena blanca, aguas cristalinas azul turquesa y sus inolvidables atardeceres.

“Karisma es una marca reconocida por el lujo. Margaritaville es lujo de manera casual y sin pretensiones, por lo que nuestras marcas tienen una base común a la vez que se complementan. Buscamos que nuestros huéspedes disfruten sus vacaciones de una forma relajada y a gusto, que se sientan tan bien que se les olvide regresar a casa”, dijo Patricia Alvarez Lebrón, directora regional de ventas para Latam, el Caribe y República Dominicana.

Margaritaville Island Reserve Cap Cana cuenta con 228 suites y 40 deslumbrantes villas, ofreciendo el equilibrio perfecto entre comodidad y lujo, con una decoración de inspiración náutica que evoca la relajación, tranquilidad y experiencia tropical del Caribe.

Los huéspedes tendrán 13 tipos de habitaciones de lujo para elegir, entre ellas las suites tipo Swim Up y las Honeymoon suites frente al mar, así como también las exclusivas villas y la icónica suite “Jimmy Buffett”, ubicada en el pent-house. Todas las habitaciones cuentan con un balcón privado con mobiliario y vista al Mar Caribe o a la piscina tipo laguna en el área de las villas, perfecto para relajarse y vivir la “experiencia sin preocupaciones” que ofrece este exclusivo alojamiento.

En cuanto a los espacios de esparcimiento está el Entertainment Village, en el que se encuentran siete de las 10 ubicaciones de alimentos y bebidas de la propiedad donde se ofrece música, entretenimiento, cocina gourmet y mixología durante las horas de la noche.

Entre los restaurantes están The Boathouse, la trattoria italiana Frank & Lola’s, de igual manera, el JW Steakhouse, el restaurante asiático Mon So Wi y el Rum Runners – Pool Club, además, los bares Punch, It ‘s 5 O’clock Somewhere y el S.O.S. Swim Up Bar que son los lugares perfectos para reunirse a cualquier hora del día y encontrar una extraordinaria oferta culinaria, así como exquisitas mezclas tropicales, cócteles o cervezas locales mientras disfrutan de la relajante experiencia Margaritaville.

Este resort cinco estrellas cuenta también con el St. Somewhere Spa by Karisma, el Fins Up! Fitness Centre abierto las 24 horas del día, asimismo, el Sports Hub para practicar actividades deportivas, el Parakeet Kid ’s Club para los más pequeños y el Sky Wedding donde pueden realizarse acogedores eventos.

Margaritaville Island Reserve Cap Cana llega con la misión de ofrecer a sus huéspedes las más extraordinarias y vibrantes experiencias, días de playa y relajación total, además de una amplia gama de actividades exclusivas que no encontrará en ningún otro lugar.

Para más información sobre este destino paradisíaco en el Caribe puedes visitar: www.margaritavilleislandreserveresorts.com, así como también seguir los hashtags #MargaritavilleCapCana y #ItsFiveOclockInCapCana para mantenerte enterado de todos los detalles sobre sus actividades.