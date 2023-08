Irving: “Lo que la gente pueda decir de mí no ha sido una preocupación”

Irving Alberti, actor, comediante, comunicador. Aunque el humor es su fuerte, ha logrado una carrera fructífera en el teatro, así como conductor de radio y televisión.

Entre sus influencias están Jochy Santos y Cuquín Victoria ¿Qué se siente estar del otro lado, ahora ser de las influencias de una nueva generación de humoristas?

Encontrarme con alguien a quien voy a aplaudir y de repente me dice que he sido una influencia para él y que ha seguidos mi camino desde el principio es una gran responsabilidad y un gran compromiso de tener cada vez más cuidado no solo en ser mejor profesional, sino ser mejor persona.

Darisho es un personaje muy querido ¿Al crearlo, en algún momento le preocupó el qué dirán?

No creo que lo que la gente pueda pensar o decir de mi sobre mis preferencia ha sido una preocupación. Nunca me ha parecido bochornoso ser, parecer o que la gente crea que tu preferencia es otra. Eso no es un problema social ni creo que agrava la condición y calidad humana de una persona.

¿Algo que lamentes del entretenimiento, en todas sus facetas, actualmente?

La corriente del conflicto, de los enfrentamientos. Personas que han sido compañeros por años hoy se envuelvan en dimes y diretes y hayan cambiado sus titulares de excelencia en su trabajo por enfrentamientos.

Recibió un reconocimiento del alcalde de la ciudad de Lawrance, Massachusetts ¿Qué le ratificó esto?

Uff. Fue un momento maravilloso, una satisfaccion enorme ser reconocido por mi trayectoria por representar la buena y digna comunidad dominicana fue algo que me hizo sentir que todo el trabajo ha valido la pena.