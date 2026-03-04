María Corina Machado

Opositora venezolana

Fue una víctima del chavismo, pero se comporta como si fuera una desterrada con orden de captura si regresa a su país. En la actualidad no corre ningún riesgo con abordar un avión no en “pocas semanas”, como dijo, sino cuando lo considere para viajar a Venezuela y reintegrarse a sus actividades políticas.

Gabriel Boric

Presidente saliente de Chile

El proyecto de cable submarino “Chile-China Express” plantea un rompecabezas para su sucesor Antonio Kast. Más cuando Estados Unidos ha objetado el acuerdo, que según el Gobierno todavía está en etapa de evaluación. La decisión de Kast es la interrogante en torno a un proyecto que el actual Gobierno le dejaría como uno de sus legados.

Claudia Sheinbaum

Presidenta de México

Ha vuelto a marcar la diferencia al condenar sin reservas la escalada del conflicto en Medio Oriente tras el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel a Irán. Por no chocar con Donald Trump muchos países han optado por el silencio. En torno al conflicto ha tenido el valor de señalar la infuncionalidad de la ONU.