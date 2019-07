María del Mar

María de Mar Fernández González, una joven triz, bailarina y acróbata dominicana que se destaca en las tablas y filmes en Estados Unidos, regresa a su tierra dispuesta a sumar su experiencia a producciones locales.

El coraje, perseverancia y pasión por el arte le han permitido cosechar en poco tiempo importantes logros, el primero de ellos poder formarse en importantes academias de Estados Unidos e Inglaterra, y participar en producciones de cine y teatro de prestigio, como el Edinburgh Fringe Festival.

La artista, hija del actor dominicano Víctor Fernández y quien aspira no sólo a posicionarse en el mundo artístico, sino a producir contenido con calidad internacional, inició su preparación como actriz a los 14 años en el Interlochen Center for the Arts, en Michigan; luego en el New York Film Academy de Nueva York y Los Ángeles; y en 2012 llega a la renombrada academia Royal Academy

of Dramatic Art en el Reino Unido, en tanto que en el 2017 cursa un cuatrimestre en el Dramatic Academy de Londres. Más tarde se gradúa en el Emerson College, una universidad privada de Boston que se enfoca en la comunicación y las artes.

María del Mar tambien fue parte de UNIT 52 en INTAR, una compañía que crea espacio para que artistas de color creen comunidad y perfeccionen sus habilidades. INTAR es uno de los teatros latinos más antiguos de los Estados Unidos que produce en inglés.

Su trabajo más reciente en el cine fue en el corto “Aleita”, presentado en el Festival de Filmes Cortos 2019 de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York (School of Visual Arts), en el que interpretó el papel de Marisol (la hermana mayor de una joven latina que persigue un sueño de artista); mientras que sus últimas apariciones en el escenario fueron en las obras teatrales “Why Women Cry” y “Desarrollo”.