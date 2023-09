Mariana Downing: “Yo tengo los valores dominicanos, la esencia y la luz”

Desde el instante en que fue coronada como la nueva Miss República Dominicana Universo 2023, Maria Downing ha tenido que enfrentarse a las críticas y a la dolorosa frase de “no me representa”, por el simple hecho no hablar un español fluido.

Downing, nacida en Los Ángeles, Estados Unidos, de padre británico, James Downing, y madre dominicana, Corisandra Abreu, oriunda de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez; tenía estos tres países como opción para representar en el certamen mundial Miss Universo, pero afirma que eligió República Dominicana, pues se crió con los valores, la esencia y la luz que identifica a cada uno de los quisqueyanos.

Mariana Downing

“Yo desde chiquita amo la República Dominicana, yo lo siento en mi sangre, claro que lo soy, mi mamá es dominicana. Yo me crié con los valores de mi mamá, tengo los valores dominicanos, la esencia, la luz que los de este país llevamos dentro. Estoy muy orgullosa de ser dominicana, y siempre lo he estado”, manifestó la joven durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el hotel Embassy Suites, donde además manifestó que se sintió mal por las críticas, porque “yo amo mucho mi país”, enfatizando posteriormente que “no quiero ver las redes sociales, porque sé que los comentarios estarán arriba y abajo, y tengo que estar enfocada”.

Su madre Corisandra aprovechó una oportunidad en el encuentro para agradecer el apoyo a Mariana y explicar la razón por lo que no habla español tan fluido.

“Muchas gracias a todos por apoyar a Mariana, ha sido un proceso difícil para ella y para todos nosotros, sabemos que tiene muchísimo apoyo, que muchos la quieren, pero también sabemos que hay otros que no la apoyan, pero Mariana es una niña trabajadora, muy dedicada, muy inteligente y ella en verdad tiene a la República Dominicana en su corazón, porque yo la he criado con los valores de aquí. Que no habla español con la fluidez de un dominicano, es porque su papá solamente le hablaba inglés en la casa, aunque yo le hablaba español, pero a veces los niños se sienten más cómodos al comunicarse en el idioma que escuchan en el colegio”, dijo Abreu.

Mariana Downing

Mariana, a quien los portales internacionales la han colocado en el top 5 dentro de las favoritas para ganar la corona, sosteniendo que trabajará 24 horas si es necesario, para traer la corona.

Ha representado a reconocidas agencias como Elite Model Management, Wilhemina Models y Next Model Management, además de ser el rostro de portadas de importantes revistas como Ocean Drive, HOLA Magazine, Cap Cana Magazine, Residence Magazine, LA Palme Online y L’Officiel Ukraine Online.

Mariana Downing

Asimismo, tiene colaboraciones con prestigiosas marcas, entre ellas: Estée Lauder, R&CO, Pureology, Skechers, Johnny Was, Modcloth, For Love and Lemons e Intimissimi.

La joven de 27 años, quien representará al país en noviembre en El Salvador, también ha dado sus pasos en el cine, al participar en la película «Where are you», junto a Anthony Hopkins.

Magalis Febles

Magalis Febles, directora del Miss República Dominicana, manifestó que todos los años es la misma historia con las críticas a las candidatas, afirmando que “estoy cansada, porque complacer a las personas es difícil, no sé cómo Dios me da las fuerzas para yo estar aquí, y soportar toda la difamación, todas las injurias, todas las calumnias”.

Agregó que estas críticas destruyen el ánimo de las candidatas. Además recordó que el bullying es un asesino silencioso.