Karina Alarcón: “La apuesta es presentar propuestas innovadoras”

La comunicadora Karina Alarcón inició en los medios desde niña en el espacio “Vivan los niños”, para luego, ya más adulta, tener presencia en “¡Full con Manny!” Ahora apuesta a su propuesta “De cerca con Karina Alarcón”, en su edición «La Silla».

¿A qué apuestas en tu rol de comunicadora?

Las nuevas generaciones debemos apostar siempre a aportar a través de un medio que se torne cada día más distendido, más orgánico y más próximo a una audiencia que cada vez se torna más exigente. El objetivo debe ser ilustrar a esa audiencia y tener en cuenta que estar en los medios de comunicación es una responsabilidad, más que un privilegio.

¿Te preocupaba que la audiencia no se acostumbrará a tu “yo adulta”, luego de verte en “Vivan los Niños”?

Debo confesar que en algún momento de mi vida sí me preocupaba, pero afortunadamente, tuve la dicha de recibir grandes oportunidades que me permitieron hacer una transición más sutil entre un público y otro. Por ejemplo, pasar de ‘Vivan los Niños’ a ‘¡Full con Manny!’ contando con un público joven adulto y, posteriormente, a medios Telemicro, con la narración de noticias en Telecentro (canal 13), que fueron plataformas importantes para madurar frente a la pantalla.

¿Consideras que lo programas de temporada son la salvación de la televisión dominicana?

La apuesta es presentar propuestas innovadoras, frescas y hasta chispeantes. Con los programas de temporada podemos realizar entregas breves que resultan de gran valor sin caer en la monotonía.

¿Qué traes con tu proyecto de temporada “De cerca”?

“De Cerca con Karina Alarcón”, en su edición «La Silla», busca profundizar en las pretensiones y los sueños de los hombres y mujeres que prometen la edificación del futuro que merecen los dominicanos. Son 13 entregas de 30 minutos de duración, a transmitirse los domingos, a las 10:30 de la noche, por Telesistema (canal 11), a partir del 17 de septiembre.