Santo Domingo.– La velocista dominicana Marileidy Paulino se consagró como la gran ganadora de la competencia Athlos 2025, celebrada en Nueva York, tras cruzar la meta con un tiempo de 50.07 segundos en los 400 metros planos.

Paulino, campeona olímpica, dominó la prueba de principio a fin, dejando atrás a la bahreiní Salwa Eid Naser, quien llegó en segundo lugar con un tiempo de 50.94 segundos, y a la noruega Henriette Jaeger, tercera con 51.24 segundos.

La atleta dominicana mantuvo un ritmo constante durante las cuatro etapas del recorrido, marcando parciales de 12.15, 11.73, 12.73 y 14.34 segundos, lo que le permitió asegurar la victoria con autoridad frente a competidoras de alto nivel internacional.

Resultados destacados de la competencia

En la misma prueba, la estadounidense Alexis Holmes finalizó cuarta con 51.74 segundos, seguida por su compatriota Lynna Irby-Jackson, quinta con 51.93 segundos, mientras que la británica Amber Anning ocupó la sexta posición con 52.86 segundos.

La actuación de Paulino confirma su liderazgo en la velocidad femenina y refuerza su posición como una de las atletas más destacadas del atletismo mundial, después de sus actuaciones olímpicas y en competencias internacionales previas.

Próximos retos para Marileidy Paulino

Con este triunfo, Paulino cerró sus eventos internacionales de 2025, consolidando su objetivo de mantenerse entre las mejores velocistas del mundo y seguir poniendo el nombre de la República Dominicana en lo más alto del atletismo.