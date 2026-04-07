En el año pasado, el período en el que se entregaron más visas fue durante julio-septiembre, con 11,444 permisos. Esta cantidad representa un crecimiento interanual de 66% que equivale a 4,553 en relación a las entregadas en el mismo trimestre del 2024, cuando se reportaron 6,891 documentos.

Los consulados dominicanos emitieron un total de 41,161 visas en el año pasado, cifra que indica un incremento de un 38.7 %, equivalente a un aumento absoluto de 11,486 visados respecto a los 29,675 otorgados en el 2024, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

En el año pasado, el período en el que más se entregaron visas fue durante julio-septiembre, con 11,444 permisos. Esta cantidad representa un crecimiento interanual de 66% que equivale a 4,553 en relación a las entregadas en el mismo trimestre del 2024, cuando se reportaron 6,891 de estos documentos.

A este tramo le sigue octubre-diciembre, con 7,923 visas, para un alza de 31.74%. Mientras en abril-junio se registraron 7,917 visados, lo que indica un aumento de 26.5 %. Durante enero-mayo se reportaron 5,645, para el menor crecimiento (23.28%), aunque mantuvo una tendencia positiva sostenida respecto al 2024.

Las estadísticas señalan que, de manera trimestral, los consulados dominicanos emitieron en promedio 8,232 visas en 2025 frente a las 5,935 en 2024, consolidando una expansión interanual del 38.7%. Esto evidencia no solo un aumento en la movilidad y solicitudes, sino también un flujo mayor de ingresos derivados de los servicios consulares.

Manejo de los fondos visas

En ese contexto, el Gobierno dominicano anunció ayer una medida clave que transforma el manejo de esos recursos. Por disposición del presidente Luis Abinader, todos los ingresos generados por los consulados en el exterior serán transferidos directamente a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), centralizando así los fondos en el Estado.

La decisión, presentada por el canciller Roberto Álvarez, establece que “la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro”, como parte de una reforma estructural del sistema consular

Las autoridades explicaron que esta política busca fortalecer la transparencia, mejorar el control del gasto público y garantizar una administración centralizada de los recursos. Además, permitirá al Estado disponer de mayores fondos para ampliar la cobertura de los servicios consulares, incluyendo la apertura de nuevas oficinas en comunidades dominicanas en el exterior.

La implementación será gradual en toda la red consular y tendrá su fase final en enero de 2027. Con esta medida, el Gobierno procura corregir distorsiones históricas en el manejo de ingresos, profesionalizar el servicio exterior y alinear la gestión consular con estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas

Este cambio ocurre en un escenario donde el crecimiento en la emisión de visas incrementa también la relevancia fiscal de los consulados, convirtiéndolos en una fuente cada vez más importante de ingresos para el Estado dominicano.

Denuncias visas

Organismos y personalidades han denuncido por años las ventas irregulares de visados desde los consulados dominicanos, especialmente los ubicados en Haití. Entre ellos aparecen uno de los que fueron de los primeros directores de Migración del actual Gobieno y perteneciente al partido oficialista.

Se trata Enrique García. En 2020, denunció que los cónsules dominicanos en Haití “tienen como como un negocio” la expedición de visas, y aseguró que el 90 por ciento de los visados que se otorgan para entrar a República Dominicana “se expiden a favor de nacionales haitianos”.

“De cada cien visas que se emiten para entrar a la República Dominicana 90 son a nacionales haitianos, porque los cónsules dominicanos en el vecino país, lo tienen como un negocio y eso hay que controlarlo”, precisó García en ese entonces.

Para ese mismo año En 2020, el Consulado en Nueva York fue cuestionado por una deuda superior a 330 mil dólares. Mientras que, en 2021, el cónsul en Juana Méndez, José Altagracia Valenzuela Arias, fue destituido por presunta venta de visas.

En 2022, el excónsul en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, fue condenado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, abusando de su cargo; Andrés Boció Fortuna fue investigado por falsificación y venta de visas en Belladère, Haití.

La cónsul en Hong Kong, Casilda Casado Alcántara de Cheung, fue señalada por otorgar visas a ciudadanos chinos a cambio de dinero. En 2024, Romina León Santos renunció como cónsul en Valencia tras ser vinculada a una red de venta de visados.

A finales del 2025, la embajadora de EUA en República Dominicana, Leah Francis Campos, cerró la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en Santo Domingo. Afirmó que todo el programa de visado y procesos internos de la entidad serían auditados, para mayor transparencia.