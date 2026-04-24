Más de 62,000 desplazados por sequía en Somalia según la OIM

Ginebra. – Al menos 62,000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en Somalia a consecuencia de la actual sequía, aunque la cifra pertenece a solo cinco distritos de los que hay datos completos y el número real podría superar las 300,000, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Desplazamientos por la sequía

La agencia especializada de Naciones Unidas indicó este viernes que, actualmente, tres de cada cuatro nuevos desplazamientos en el país son causados por la sequía, que ha arruinado cosechas y provocado pérdidas de ganado que han forzado a muchas familias a dejar sus hogares en busca de ayuda.

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Muchas se trasladan a zonas urbanas, como la capital Mogadiscio y Baidoa, así como a lugares para desplazados que ya están desbordados», complementó en rueda de prensa el coordinador de programas de la OIM en Somalia, Brian Kelly.

Hambre y desnutrición

La fuente recordó que más de 6,5 millones de personas, un tercio de la población del país, sufren altos niveles de hambre, y se prevé que 1,8 millones de niños estén afectados por desnutrición aguda este año.

Sin una acción rápida, la sequía seguirá desarraigando a las comunidades, agravará el hambre y aumentará la vulnerabilidad en toda Somalia«, advirtió en un comunicado Manuel Pereira, jefe de misión de la OIM en ese país del Cuerno de África.