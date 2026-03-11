Más de veinte muertos y cincuenta heridos en nuevos ataques de Israel contra el Líbano

Redacción internacional. — Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas este jueves en el Líbano durante nuevos bombardeos de Israel, que respondió a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

Un ataque israelí en la localidad de Tamnin al Tahta, en Baalbek, dejó un saldo de ocho muertos y 17 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud del Líbano.

También en Baalbek, considerado feudo de Hizbulá, otras ocho personas murieron y tres resultaron heridas en bombardeos en la localidad de Shaath.

Bombardeos en el sur y rescates en curso

En el sur, en el área de Tiro, se recuperaron dos cadáveres en un edificio de cuatro plantas que fue blanco de un ataque aéreo, y continúan las operaciones de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.

Otros bombardeos en el sur dejaron cuatro muertos y nueve heridos en Burg al Shomali, y dos fallecidos y seis heridos en Deir Antar. En los suburbios del sur de Beirut, las incursiones israelíes provocaron 17 heridos, según el Ministerio de Salud Pública.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras capitalinas. En los últimos diez días, estas operaciones han causado 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800,000 desplazados.

Ataques de Hizbulá y ofensiva conjunta con Irán

Hizbulá, por su parte, ha realizado ataques limitados contra el norte de Israel, siendo el del miércoles el de mayor alcance hasta ahora.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que lanzó un ataque conjunto con Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio.

El conflicto en el Líbano y el norte de Israel se ha intensificado en los últimos días debido a la escalada de enfrentamientos entre Hizbulá, el grupo chií libanés, y Israel.

Este patrón de hostilidades tiene su origen en ataques previos realizados por el grupo libanés hacia el territorio israelí, que provocaron respuestas militares a gran escala por parte de Israel, incluyendo bombardeos en diversas localidades del sur y este del Líbano y en las afueras de Beirut.