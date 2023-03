Más gente cerca a Danilo vuelve a ser sometida a la Justicia

Santo Domingo-. Con el arresto este domingo de tres ex funcionarios del pasado gobierno, ya son varios los miembros del gabinete de la gestión del ex presidente Danilo Medina que han sido implicados en casos de corrupción, algunos de los cuales están detenidos, a la espera de una sentencia condenatoria o de descarga.

Al grupo se suman los ex ministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de Hacienda, Donald Guerrero, y de la Presidencia, José Ramón Peralta, quienes fueron arrestados la madrugada del domingo, durante allanamientos en sus residencias.

Castillo fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el año 2020, pero fue derrotado por Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hoy en el poder.

En los operativos fueron apresados otros ex funcionarios mediante la denominada «Operación Calamar», entre los que figuran el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Abogados de los exfuncionarios detenidos cuando llegan a la Procuraduría General de la República.

Además, fueron apresados el ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los ex titulares de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, informó la Fiscalía del Distrito Nacional.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

Este nuevo grupo constituía una asociación de malhechores que se confabuló para cometer desfalco de fondos públicos y otros delitos graves en contra del Estado, según el Ministerio Público, que los presentará ante un juez para conocerle medida de coerción.

Anteriormente habían sido detenidos Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos de Danilo Medina, y quien esperan decisiones de los tribunales por el Caso Antipulpo.

También están involucrados en este expedientes Fernando Rosa, del Fonper, y Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado (Oiseo).

También está apresó el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión preventiva por el denominado Caso Medusa.

Estos dos imputados están a la espera de una sentencia definitiva, luego que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los acusara de cometer irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La Pepca, encabezada por el procurador adjunto, Wilson Camacho, dirige las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción, cometidos en la pasada administración.

El proceso se realiza en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que dirige la abogada Yeni Berenice Reynoso.

Otros casos de supuestos robos de fondos públicos implican a cuatro generales de las Fuerzas Armadas que fueron arrestados por su presunta participación en una red de corrupción, en una etapa de la Operación Corol y Coral 5G.

Los generales implicados son Adan Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

En el expediente también están involucrados siete militares de diferentes rangos, entre ellos dos coroneles. Estos fueron detenidos en noviembre del 2021.