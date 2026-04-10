En momento que el presidente Luis Abinader anunció el domingo pasado, que buscaría un diálogo

En su objetivo de lograr un consenso nacional para hacer frente a la crisis internacional, fruto de la guerra en el Medio Oriente, el Gobierno inicia esta tarde su consulta con sectores políticos, siendo el primero el expresidente Danilo Medina.

Una comisión de altos funcionarios estatales, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitará al también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Dicho encuentro está pautado para las 5:00 de la tarde en la casa presidencial del partido morado, donde Medina estará acompañado del secretario general, Johnny Pujols, y de miembros del equipo técnico-económico de la organización.

El domingo 5 de este mes, el presidente Luis Abinader instruyó a los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Economía y de Industria, Comercio y Mipymes a realizar consultas con los diversos sectores productivos, políticos y sociales nacionales para alcanzar un consenso que lleve a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global actual.

Tras encabezar una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para evaluar la situación regional e internacional, el gobernante sostuvo que se tratará de socializar planes y medidas con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global.

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En el encuentro, celebrado en el Ministerio de Defensa, Abinader también dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad nacional ante la llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (MSB, por sus siglas en inglés), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

Gobierno

Los comisionados del Gobierno tienen previsto reunirse con el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y exmandatario de la República, Leonel Fernández, el miércoles próximo, en un horario que será establecido más adelante.

Hasta el momento se desconoce si en ambas reuniones participará el jefe de Estado.

Comenzó diálogo

El Gobierno inició ayer las reuniones de consulta con representantes de los principales gremios empresariales y sectores sociales del país con miras a alcanzar un consenso nacional, la información la ofrecieron los ministros José Ignacio Paliza, Magín Díaz y Eduardo Sanz Lovatón, tras una reunión en el Ministerio de Hacienda.

Ayer el Gobierno inició dicho diálogo, pero de manara oficial, durante una visita al Ministerio de Hacienda.

“El presidente Abinader nos ha instruido a construir respuestas conjuntas, porque los desafíos globales se enfrentan mejor cuando el Gobierno y el sector privado trabajan como un solo equipo. Esta mesa de diálogo es la demostración de que la República Dominicana tiene la madurez institucional para actuar con anticipación y responsabilidad”, dijo Paliza.