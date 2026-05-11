PEDERNALES.– La implementación de nuevos controles para el ingreso de ciudadanos haitianos a la República Dominicana a través del mercado binacional fronterizo es, hasta el momento, prácticamente nula en este punto de la frontera.

El anuncio sobre estas medidas fue realizado por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, quien informó que se establecerán controles más rigurosos en los mercados binacionales, tras una reciente visita a la línea fronteriza.

No obstante, en Pedernales la entrada y salida de ciudadanos haitianos hacia el mercado de intercambio continúa desarrollándose de manera habitual, con un simple chequeo visual por parte de las autoridades.

Según explicó el funcionario, los nuevos controles incluirán estricta vigilancia mediante sistemas biométricos y supervisión visual.

Para esos fines, la Dirección General de Migración ha designado cientos de agentes migratorios que son desplegados diariamente en toda la zona fronteriza, desde Juancho y Pedernales hasta los campos agrícolas de la región.