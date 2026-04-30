El expresidente Hipólito Mejía hizo un llamado a la objetividad en el debate sobre el proyecto minero Romero, en San Juan de Maguana.

Calificó de «politiquería barata» la oposición sin fundamentos, señalando que San Juan es una zona con altos niveles de pobreza que necesita realismo y visión de largo plazo para generar empleos.

Durante una visita a la provincia, Mejía instó a basar las decisiones en estudios técnicos y no en posturas políticas o prejuicios.

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Hipólito contra Félix

El exmandatario rechazó la idea de que la minería sea incompatible con la agricultura, afirmando que todos los sectores productivos pueden desarrollarse de manera simultánea para beneficiar a la región.

Mejía cuestionó abiertamente la calidad moral del senador Félix Bautista para opinar sobre el tema, posicionándose en la acera opuesta por principios personales y políticos.

De igual modo, exhortó a las «fuerzas vivas» y a los residentes de San Juan a involucrarse activamente en la definición del futuro económico de su provincia.