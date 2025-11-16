Mauricio Báez se divierte en cancha y se va al frente 2-1 en finales contra San Carlos

Luismal Ferreiras intenta un disparo debajo del aro frente a la defensa de Juan Guerrero y Jayson Valdez.

El club Mauricio Báez ganó su segundo partido al hilo en la serie final que disputa ante San Carlos, al salir triunfante este sábado 83-65, en el TBS Distrito 2025, efectuado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El Mauricio se coloca en posición de ventaja 2-1 en esta ronda final, que está pactada al mejor de un 7-4, en la búsqueda de la corona 11 en la historia de los torneos superiores distritales.

Ambos conjuntos comparten el liderato de por vida de más campeonatos con 10 cada uno.

Los mauricianos están a ley de dos victorias de su tercera corona seguida, 2023 y 2024, ambas al mando del dirigente Melvyn López, quien conseguiría su octavo campeonato de por vida (es el líder) en los TBS Distrito.

El líder ofensivo de la escuadra de Villa Juana fue “La Bestia del Jaya” Luismal Ferreiras, refuerzo de San Francisco de Macorís, quien logró un doble-doble de 20 puntos y capturó 11 rebotes.

Sus contrapartes fueron el refuerzo norteamericano Michael Warren con 17 tantos más cinco rebotes, Gerardo Suero se fue a las duchas con 14 unidades y Richard Bautista ligó 12 encestes y repartió nueve asistencias.

Por San Carlos, al mando del dirigente santiagues Victor Peña, brillaron en la ofensiva Juan Guerrero con cifras dobles de 18 puntos más 13 rebotes, Eddy Polanco 17, Kevin Mateo 10 y Luis David Montero coló nueve unidades y atrapó 11 pelotas.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Juego domingo

La serie final del TBS Distrito 2025 continúa este domingo con su cuarto partido, a partir de las 5:00 de la tarde.

La información la suministró el Comisionado del TBS Distrito 2005, profesor Nelson Ramírez, y la dirección técnica a cargo de Ramón Ceballos.

.