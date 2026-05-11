Mayo: mes de las madres

Recuerdo cuando niñas esperábamos el mes de mayo con anticipación. Era el mes de las Hijas de María y, de uno de los rituales que convertían nuestra pueblerina rutina en algo extraordinario. Era también el mes de las modistas, porque nuestras madres se embarcaban en mandarnos a hacer blancos vestidos con bandas azules, con que desfilaríamos frente a la virgen, con flores, preferiblemente azucenas, cantando: “Con flores, con flores a María”…

La otra gran razón para celebrar el mes de mayo era el Día de las Madres y, recuerdo nuestra preocupación con su regalo, para el cual habíamos ahorrado todos los centavos de nuestros recreos escolares.

Te puede interesar: Palantir: el technofacismo

Ha tenido que transcurrir casi un siglo, para que el mes de mayo se haya convertido en una historia de horror para la humanidad femenina. Tres ejemplos:

1.-La Organización ONU-Mujeres, reporta que entre octubre del 2020 y diciembre del 2025, 38,000 mujeres y 16,000 niñas, 54,000 palestinas, han sido asesinadas por Israel durante el “cese de fuego”, con una tasa de 47 mujeres y niñas por día, con el objetivo de impedir que con su maternidad puedan continuar la sobrevivencia de su pueblo.

En lo que va de guerra, 730,000 palestinos y palestinas han sido asesinados, testimoniando que el ser humano no aprende de sus desgracias (el holocausto), solo empeora y se desquita con quien puede.

2.-En Brasil, hay una violación cada seis minutos y, la única solución que han encontrado las mujeres y niñas, es entrenarse en karate, judo y yaijitsu, a través de una ONG que se llama “Empoderadas” y que solo en Río tiene setenta filiales y 80 millones de visitas a sus videos.

Erica Paz, su fundadora, fue violada y embarazada por su padre y solo logró escapar al suicidio a través de las artes marciales. Hoy enseña a las mujeres a defenderse, entrenando profesoras que con un método de cascada entrenan a otras a nivel nacional, algo que podríamos imitar en Dominicana, (ojo Ministerio) contratando a karatecas y judocas nacionales para esos fines.

3.-Y, para cerrar mayo con otro inédito horror, en USA se creó un red de pornografía, con identificados tentáculos en Europa, cuya particularidad es que es ejercida por esposos que endrogan a sus esposas y las violan salvajemente para vender sus videos a US$20.00, máximo envilecimiento del matrimonio que se haya descubierto en la historia de la humanidad.

Tanto el odio genocida de Israel, como la avidez de dinero de USA, han prostituido no solo la fiesta tradicional de las Madres, sino que las flores a María, que eran también para ellas, son hoy para los ataúdes que han convertido el mes de Mayo en un horrorizado funeral.