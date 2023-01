Medias Rojas llegan a acuerdo con Devers, evitan arbitración

Por KYLE HIGHTOWER

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas de Boston llegaron a un acuerdo por un año con el dos veces estelar Rafael Devers y evitaron la arbitración.

El contrato es por 17,5 millones de dólares, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del trato y que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el equipo no dio a conocer los términos del contrato.

El tercera base dominicano de 26 años, quien ganó 11,2 millones la campaña anterior, estará en la plantilla por lo menos otra temporada en su último año de elegibilidad para arbitración antes de que pueda convertirse en agente libre.

Boston mantendrá a pelotero clave la temporada pasada, después de que el campocorto Xander Bogaerts, el toletero J.D. Martínez y el pitcher Nathan Eovaldi se fueron en la agencia libre.

La mejor adquisición esta temporada baja para los medias Rojas ha sido el estelar japonés Masataka Yoshida por cinco y 90 millones.

Hay otros seis jugadores de los Medias Rojas que no han firmado y son elegibles para arbitración Christian Arroyo, Ryan Brasier, Reese McGuire, Nick Pivetta, Josh Taylor y Alex Verdugo.

Devers fue el tercera base titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas 2021 y 2022.

En 141 duelos la temporada pasada, tuvo un promedio de bateo de .295, con 42 dobles, 27 jonrones y 88 remolcadas.

Los Medias Rojas intentan recuperarse de una complicada temporada 2022 en la que cayeron a una foja de 78-84 y terminaron últimos del Este de la AL un año después de que ganaron 92 partidos y consiguieron un comodín a la postemporada y terminaron disputando la Serie de Campeonato de la Liga Americana.