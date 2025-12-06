Mercado fronterizo de Pedernales desborda capacidad por comerciantes haitianos: DGDF construye nueva plaza

PEDERNALES. A pesar del aumento en los precios de artículos comestibles, agrícolas y manufacturados en el mercado dominico-haitiano, miles de comerciantes haitianos abarrotaron las instalaciones y el perímetro del antiguo mercado, generando un flujo de compras que se estima en cientos de millones.

El volumen de negocios actual ha superado la capacidad de los establecimientos dentro de la vieja estructura, lo que refleja un crecimiento constante del intercambio comercial en este punto fronterizo.

Comerciantes y consumidores haitianos abarrotaron este viernes el mercado fronterizo con Pedernales.-Foto Julio Gómez

Factores del Crecimiento Comercial

Comerciantes dominicanos y haitianos coinciden en que este crecimiento se debe a las facilidades de desplazamiento marítimo y vial que se ofrecen a los habitantes del interior de Haití.

Por su parte, los comerciantes dominicanos ofrecen mayores garantías a los compradores haitianos, quienes acuden los días de mercado (y a veces entre semana) y utilizan motocicletas (de dos y tres ruedas) y vehículos de cuatro ruedas para trasladar la mercancía hacia Haití o a pueblos del lado dominicano.

Inadecuación del Antiguo Mercado y Seguridad

Frente a este auge, el antiguo mercado resulta inadecuado y representa un peligro para la seguridad. Prácticamente todos los cubículos y áreas de comercio han quedado detrás del muro fronterizo, lo que compromete la logística y el orden.

Este viernes, cientos de personas de ambos lados acudieron masivamente a comerciar en la vieja estructura, la cual se espera sea demolida una vez que la Dirección de Desarrollo Fronterizo (DGDF) agilice y concluya la nueva edificación.

Avance del Nuevo Mercado Fronterizo

El director de Desarrollo Fronterizo, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, realizó un recorrido de supervisión el pasado miércoles por la estructura en construcción. Durante la visita, anunció que la obra será entregada a mediados del año 2026.

Desafíos de Fiscalización y Seguridad

Uno de los principales inconvenientes en la operación del mercado dominico-haitiano es el control de la fiscalización en el cobro de impuestos aduanales y la vigilancia de los soldados para evitar el paso de haitianos indocumentados por la puerta de acceso de la verja perimetral.

El despliegue de los soldados, particularmente del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), a menudo provoca congestionamiento en la salida de las motocicletas de tres ruedas y vehículos que se dirigen hacia ambos lados de la frontera.

A pesar de los altos precios de los artículos y de la estrechez de las instalaciones, el mercado fronterizo, que opera los lunes y viernes de cada semana, continúa atrayendo a una gran cantidad de comerciantes y compradores.