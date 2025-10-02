Actualidad Clima

Meteorología vigila onda tropical ubicada este de las Antillas Menores

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que vigila una onda tropical localizada al este de las Antillas Menores, la cual presenta potencial de 20% para convertirse en ciclón en los próximos siete días.

El sistema salió del Desierto del Sahara y se mueve hacia el oeste del Atlántico, de acuerdo al informe de Meteorología, emitido a las 6:00 de la tarde del jueves.

Se espera que este sistema se mueva hacia el norte de República Dominicana, a medida que se acerque a la zona.

Asimismo, Indomet informó que los aguaceros se mantendrán en algunas provincias dominicanas, debido a la presencia de una vaguada.

Dichas precipitaciones tendrán mayor incidencia sobre las provincias La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Valverde, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel y Santiago de los Caballeros.

