Santo Domingo. – Una activa onda tropical localizada en el sureste de las Islas Barlovento, en el océano Atlántico, podría convertirse en una depresión tropical este fin de semana, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El organismo estadounidense indicó que el sistema presenta un 50 % de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas. No obstante, el pronóstico aumenta significativamente a un 80 % de probabilidad de formación ciclónica en los próximos siete días, lo que lo convierte en un sistema en vigilancia activa.

Puedes leer: Indomet alerta: calor sofocante y aguaceros en varias provincias

Trayectoria probable de Onda tropical

De continuar su desarrollo, el sistema podría convertirse en una depresión tropical que se movería hacia el norte de las Antillas Menores, pasando muy cerca de Puerto Rico en los próximos días. Aunque aún es prematuro definir su trayectoria final, el CNH exhorta a los países del Caribe a seguir de cerca su evolución.

Condiciones locales en República Dominicana

En el ámbito nacional, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias comenzarán a disminuir a partir de este viernes en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se prevé que en algunas provincias se mantengan chubascos moderados y condiciones de humedad.

Indomet también exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales del organismo, ya que el comportamiento de estos sistemas tropicales puede variar rápidamente.