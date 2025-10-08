Washington.– El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, criticó este miércoles la elección de Bad Bunny para el intermedio del Super Bowl y propuso en su lugar al cantante de country Lee Greenwood, conocido por su himno patriótico “God Bless the USA”, frecuentemente asociado a los mítines de Donald Trump.

“Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny, pero me parece una decisión terrible”, afirmó Johnson al ser consultado por la prensa en los pasillos del Congreso. Según el legislador, el artista puertorriqueño “no atrae a un público amplio”, recordando que el Super Bowl es un evento con millones de espectadores, incluidos jóvenes.

Su postura coincide con la de Donald Trump, quien también calificó la elección de Bad Bunny como “absolutamente ridícula” y aseguró no conocer al artista.

La designación del puertorriqueño para el espectáculo del 7 de febrero en Santa Clara, California, ha generado críticas entre dirigentes republicanos, que cuestionan que la música sea en español. Aun así, Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en actuar en solitario en el intermedio del Super Bowl.

Tras el anuncio de la NFL, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, mencionó que agentes del ICE serían desplegados durante el evento, aunque la Casa Blanca aclaró que no habrá redadas migratorias relacionadas con el Super Bowl.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas durante su aparición como invitado en Saturday Night Live (NBC), diciendo en español: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”.