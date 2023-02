Miles estudiantes aún sin reinscribirse en la UASD por caída plataforma

El desplome de la plataforma digital en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha dejado fuera del sistema a decenas de miles de estudiantes que no han podido reinscribir sus asignaturas y otros que lograron inscribirlas no les son proyectadas y, en consecuencia, no pueden presentarse a las aulas.

El problema, sus consecuencias y posibles soluciones fueron presentados, por separado, por el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores (Faprouasd), Pastor de la Rosa; el presidente del Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), Stalin Martínez y el delegado de los estudiantes ante el Consejo Universitario, José Quezada.

Explicaron que la situación obligó al rector de la academia, Ediltrudis Beltrán, a reprogramar, por segunda vez, el inicio de la docencia en los recintos, centros y subcentros del interior del país.

De la Rosa manifestó que “el caos en el actual proceso de selección y las recurrentes posposiciones de los viajes a recintos, y centros” está impidiendo el desarrollo del calendario académico.

“Alertamos a la comunidad universitaria sobre el impacto negativo que tiene esta situación para la estabilidad de la universidad en sentido general”, manifestó de la Rosa.

El presidente del Feflas atribuyó la anomalía a una falta de planificación en el inicio del semestre 2023-01, el primero de este año en la casa de altos estudios.

Martínez dijo que la selección de asignaturas fue programada del 28 de noviembre al 9 de diciembre del pasado año, con una prórroga del 27 de enero al 03 de febrero.

“A casi tres meses, de inicio de la reinscripción miles de estudiantes no han podido seleccionar por falta de asignaturas y proyección en sus calendarios académicos”, precisó el dirigente estudiantil.

Quezada, delegado ante el Consejo Universitario pidió a las autoridades de la UASD, explica que el “caos reinante en el proceso de inscripción, y crear nuevas sesiones de asignaturas, para los y las estudiantes puedan iniciar con sus clases y que se acaben de una vez por todas las falsas prórrogas ofertadas sin nada que seleccionar”.

En marzo de 2022 la matrícula estudiantil activa de la UASD era superior a los 213 mil 734 alumnos.

Solo en esa fecha se matricularon más de 14,000 nuevos estudiantes.

Recomienda

El presidente de Faprouasd, Pastor de la Rosa, aconsejó a las autoridades universitarias que “urgentemente” realicen una auditoría a la plataforma del centro de estudios, para determnar las cuausas del desplome y las soluciones que permitirán recobrar la normalidad del semestre.