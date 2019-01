NUEVA YORK, EE.UU.- Más de 50 millones de personas, entre ellas más de un millón de dominicanos, que residen en este estado, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania están siendo afectados desde este miércoles por una ola de frio polar que ha hecho sentir la temperatura hasta 10 grados Fahrenheit bajo cero, algo que según el Servicio Meteorológico Nacional “podría ser mortífero”.

Mientras que más de 220 millones de personas en la región centro occidental, al igual que el este y sureste de Estados Unidos también han sido castigadas por el frío ártico. En el norte del estado de Illinois se sintieron temperaturas de hasta -55 grados Fahrenheit.

Este jueves y viernes serán los días más frío, con temperaturas de -10, -8, -6 y -4 grados, y ya para el fin de semana se sentirán próximos a los 32 grados (punto de congelación) y la semana entrante las mismas rondarán por los 50 grados.

El gobernador Andrew Cuomo alertó en prevenir problemas de salud por las bajas temperaturas, especialmente entre residentes vulnerables, como niños, ancianos y desamparados, además de jornaleros y comerciantes ambulantes, quienes pasan gran parte del día expuesto a las gélidas temperaturas.

Asimismo, evitar el consumo de cafeína porque contrae los vasos sanguíneos, lo que evita que las extremidades se mantengan cálidas, y del cigarrillo, porque obstaculiza el flujo de sangre a sus manos. Tampoco tomar alcohol.

Beber abundantes líquidos, ya que la hidratación aumenta el volumen de la sangre, lo que ayuda a prevenir la congelación.

Con temperaturas como las actuales pueden provocar el congelamiento de la piel en solo 5 minutos si se expone al frío.

La hipotermia es causada por la exposición prolongada a temperaturas frías, sus síntomas son: Dificultad para hablar, somnolencia, fatiga, temblores incontrolables, seguidos por una repentina ausencia de temblores; si la temperatura corporal de una personal cae por debajo de 95 grados, obtenga asistencia médica inmediatamente, y envolver la víctima en cobertores tibios y administrarle líquidos tibios sin alcohol ni cafeína.

Las autoridades neoyorkinas suministraron los números de contacto 24/7 de las empresas de servicios públicos: Central Hudson Gas & Electric Corporation: 845-452-2700; KeySpan Energy, Inc. (National Grid): 516-824-8550; para emergencias por gas en Long Island: 516-545-4047; en New York: 718-403-2920; en el norte de New York: 315-460-2001; y ConEdison: 212-460-4111.

Asímismo, de NY State Electric & Gas Corporation (NYSEG): 607-762-4738; Algonquin Gas Transmission Company: 713-627-4690; Iroquois Gas: 800-888-3982; North Country Gas Pipeline: 800-571-4833; Rochester Gas and Electric: 800-743-1702; Tennessee Gas Pipeline Company: 800-231-2800; Orange & Rockland: 877-434-4100; y Public Service Enterprise Group (PSEG): 516-545-5310.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pxiObI89pVE