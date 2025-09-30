Santo Domingo.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este martes que una comisión técnica asumió de manera provisional la dirección del Centro Educativo en Artes Pedro Mir, en la urbanización Jardines del V Centenario, Santo Domingo Este, mientras se lleva a cabo una investigación interna.

La medida implica que la actual directora del plantel no continuará en funciones administrativas durante el proceso, con el propósito de garantizar un ambiente adecuado para los estudiantes y la comunidad educativa.

De acuerdo con el Miinerd, la decisión forma parte de su compromiso con el orden institucional y la calidad de los procesos pedagógicos, además de dar respuesta a las inquietudes planteadas por familias de los alumnos.

La comisión designada tendrá a su cargo la gestión cotidiana del liceo, la supervisión de las operaciones y el seguimiento de los procesos internos hasta que concluya la indagatoria y se determinen medidas definitivas.

El Ministerio destacó que la intervención busca preservar el bienestar de los estudiantes y reforzar la confianza de la comunidad en el sistema educativo público.

¿Cuál fue la denuncia?

Padres de estudiantes del Liceo Pedro Mir, ubicado en la urbanización Jardines del V Centenario, Santo Domingo Este, denunciaron una serie de situaciones irregulares que, según afirman, afectan el bienestar de sus hijos.

Entre las principales quejas destacan la falta de privacidad en los baños, la ausencia de docentes en varias aulas y la imposición de tareas de limpieza en baños y áreas comunes.

“La directora nunca quiere hablar con los padres, no los dejan entrar al centro», apuntó una de las madres de los niños del Centro Educativo Pedro Mir, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias.