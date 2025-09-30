Santo Domingo, RD – El Ministerio Público arrestó este martes a once miembros de la Policía Nacional vinculados con la muerte de cinco hombres el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, provincia Santiago.

Entre los detenidos figuran Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos.

También fueron arrestados Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central en Santiago de los Caballeros.

Los agentes están vinculados con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes fallecieron mientras recibían atención médica en el Hospital Doctor Cabral y Báez.

Las detenciones se realizaron en el marco de las investigaciones ordenadas por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu.

La procuradora Reynoso instruyó indagar a fondo para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso y proceder conforme al resultado de la investigación”.

El hecho ocurrió en la avenida Olímpica, sector La Barranquita, durante un enfrentamiento entre los civiles y los agentes policiales, en el que resultó herido el cabo Yohandy Encarnación.