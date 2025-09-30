Los Alcarrizos.– La Policía Nacional informó que un presunto delincuente resultó abatido este martes tras enfrentar a tiros a una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en el sector Los Rieles.

El fallecido fue identificado como Enrique Doñe, cuyo cuerpo fue trasladado sin signos vitales, a las 11:46 de la mañana, a la sala de emergencias del Hospital Dr. Vinicio Calventi, a bordo de una unidad del DICRIM. Presentaba múltiples impactos de bala.

De acuerdo con el informe preliminar, Doñe habría iniciado un enfrentamiento armado contra los agentes durante un operativo en el mencionado sector.

El cuerpo permanece en la morgue del hospital a la espera de ser entregado a sus familiares.