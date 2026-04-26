OMSA asumirá transporte de atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Santo Domingo. — La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) será la responsable del traslado de atletas, jueces, voluntarios y oficiales durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, informó su director, Onésimo Antonio González.

El operativo se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto, período en el que más de 6,500 atletas participarán en las distintas competencias del evento regional.

González explicó que la institución trabaja en la planificación de rutas estratégicas que conectarán puntos clave como la avenida 27 de Febrero, el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se concentrará gran parte de las actividades, y el Parque del Este.

Puedes leer: OMSA relanza su servicio con mejoras en flota y anuncia cambios para recuperar usuarios

“El compromiso es garantizar un transporte eficiente para todos los participantes. Es una responsabilidad importante y una oportunidad para demostrar la capacidad operativa de la OMSA”, expresó.

El funcionario calificó el evento como una “fiesta nacional” y aseguró que la entidad se prepara para ofrecer un servicio organizado que contribuya al éxito logístico de los juegos.

Asimismo, resaltó que esta participación forma parte del proceso de fortalecimiento institucional que busca posicionar a la OMSA como un eje clave del sistema de transporte público en el país.