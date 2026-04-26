COE disminuye a siete las provincias en amarillo; 21 y el Distrito Nacional continúan en alerta

Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) disminuyó de nueve a siete las provincias en “alerta amarilla”, y aumentó de once a 14 las poblaciones en nivel verde, incluyendo al Distrito Nacional.

En amarillo figuran Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez.

Monte Cristi y Samaná ahora figuran en nivel verde, tras descontinuarse el “alerta amarilla” en ambas demarcaciones.

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El informe de este domingo emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte que una vaguada continuará provocando precipitaciones en las próximas 24 horas.

Los aguaceros tendrán mayor incidencia en poblaciones ubicadas en el norte de República Dominicana, debido a la incidencia de una vaguada, según el COE.