SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX) entregó la séptima edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta al líder comunitario Augusto Taveras, fundador de la Fundación Rancheros Unidos en Nueva York.

Taveras fue reconocido por su extraordinario trabajo en favor de su comunidad de origen, Los Ranchos de Babosico, en Santiago de los Caballeros, donde ha transformado la vida de cientos de familias campesinas con la donación de más de 500 viviendas equipadas. Además, ha contribuido en la construcción de centros educativos, deportivos y de salud, así como en el otorgamiento de becas y el financiamiento de cirugías médicas a través de alianzas con instituciones locales.

El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien resaltó la importancia de reconocer el impacto positivo de los dominicanos en el exterior.

Quizas te interese: Autoridades hallan restos calcinados en casa de mujer desaparecida en San Cristóbal

Por su parte, el canciller Roberto Álvarez destacó que “la presencia de nuestros compatriotas fuera del país deja una huella profunda y respetada, que fortalece vínculos sociales, económicos y culturales con las naciones que los acogen”.

La directora de Diplomacia Especializada del MIREX, María Alejandra Castillo, agregó que “honramos a quienes enaltecen nuestra tierra y demuestran que la verdadera herencia se mide en vidas transformadas, manos extendidas y esperanza compartida”.

Premio y reconocimientos

Además del galardón, Taveras recibió un premio metálico de un millón de pesos otorgado por la Banreservas, entregado por su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera.

La ceremonia también reconoció a otros dominicanos destacados: Milly Feliz, Alec Subero, Lucy Suazo, Juan Martínez De Los Santos, Rafael Pichardo, Sofía Lachapelle, Juan Antonio Young Carrasco, Mario García y María Consuelo Jiménez Hernández De García, por sus aportes en Canadá, Estados Unidos, España y Escocia en áreas como educación, medicina, psicología, informática y liderazgo comunitario.

Las candidaturas fueron evaluadas por una comisión presidida por Haydee Rainieri, con la asesoría de José Luis Corripio (Pepín) y otros miembros como Celinés Toribio, María Amalia León, Eliza Bolen y María Alejandra Castillo.

La gala tuvo lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con la asistencia de funcionarios gubernamentales, representantes diplomáticos, líderes empresariales y culturales.

Sobre el Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta

Este reconocimiento fue creado mediante el Decreto 242-17, con el propósito de exaltar la labor de la diáspora dominicana que pone en alto el nombre del país.

Inspirado en la vida y legado del icónico diseñador Oscar de la Renta, el galardón celebra la excelencia, la generosidad y el compromiso social de quienes, desde otras latitudes, continúan aportando al desarrollo de la República Dominicana.