Santo Domingo. – El Consorcio Mobility ID rechazó este martes las versiones publicadas en algunos medios de comunicación sobre presuntas irregularidades y falsificación de documentos en el proceso de Licitación Pública Nacional INTRANT-CCC-LPN-2025-0001, convocado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). La empresa calificó las acusaciones como “totalmente infundadas” y aseguró que el procedimiento se ha realizado en estricto cumplimiento de las normas legales y técnicas establecidas por las autoridades competentes.

De acuerdo con un comunicado oficial, la supuesta falsificación estaría relacionada con la impresora láser CLM600, incluida dentro de la propuesta técnica presentada. No obstante, el consorcio explicó que las propias entidades involucradas en la cadena de fabricación desmintieron esta versión ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el INTRANT, mediante pruebas documentales y técnicas. Según la empresa, estas evidencias demuestran que no existió ninguna irregularidad en la documentación presentada.

Mobility ID aclaró que el laboratorio italiano que certificó la impresora confirmó que el fabricante real del equipo es GET International FZCO, parte del GET Group, y que la compañía IXLA S.R.L. solo aporta uno de sus componentes. La entidad comparó esta dinámica con la industria automotriz y tecnológica, donde es común que diferentes proveedores suministren piezas para un mismo producto, sin que ello implique falsificación o falta de transparencia.

Asimismo, el consorcio subrayó su trayectoria en el sector de identidad y seguridad documental, destacando la experiencia de las empresas que lo integran y su reconocimiento internacional. Reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el interés público, además de su disposición para colaborar con las autoridades dominicanas y garantizar un proceso de licitación limpio, eficiente y apegado a la ley.

Finalmente, Mobility ID destacó que su propuesta busca implementar en el país un sistema de licencias de conducir moderno, seguro y homologado internacionalmente. Este incluye mejoras como mayor durabilidad del documento, digitalización del proceso, soberanía estatal sobre los datos y ampliación de puntos de servicio. “Seguiremos trabajando con responsabilidad y respeto institucional para contribuir al fortalecimiento del servicio público que merece el pueblo dominicano”, concluye el comunicado.