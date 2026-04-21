20 años después, el diablo sigue vistiendo a la moda

Sabemos que, al leer este dato, rápidamente sentirás un pequeño o gran dolor en la rodilla, pero “son datos y hay que darlos”. ¡Adivina! Han pasado 20 años desde el estreno de la película que no solo conquistó la pantalla grande, sino que se convirtió en ícono de la cultura pop y la moda en los años 2000’s, “El Diablo Viste a la Moda” (The Devil Wears Prada).

El referido filme atemporal estrenado en 2006, es protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, y está basada en la novela de Laura Weisberger publicada en el 2003. La misma trata de una recién graduada, inteligente pero sensata, quien consigue un trabajo como asistente de Miranda Priestly, la exigente editora de la importante revista de moda “Runway”. En este que conviven el romance, el humor, el drama, y por supuesto la moda.

Desde sus inolvidables personajes hasta sus diálogos que siguen vigentes, el filme marcó a toda una generación, definiendo estilos y hasta la forma en que entendemos el mundo editorial.

Qué mejor ejemplo que el regaño de “Miranda” (Meryl Streep) a “Andy” (Anne Hathaway):

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, en la primera entrega de «El Diablo Viste a la Moda» en 2006.

“Tú crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es sólo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo…”.

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En esta emblemática escena, Miranda le recuerda a Andy cómo la moda influye en todo, incluso cuando creemos estar al margen. El discurso, cargado de ironía, se convirtió en uno de los momentos más recordados del cine contemporáneo.

La película con el vestuario más costoso en la industria del cine, pues según una publicación de The New York Times, en aquel momento, los bolsos y abrigos de piel utilizados tenían un costo de 12.000 y 40.000 dólares, respectivamente; se quedó en la memoria colectiva, más allá de un entretenimiento, sino como una reflexión sobre el costo del éxito, la presión de encajar y perder la propia esencia en el camino.

Dos décadas después de El Diablo Viste a la Moda

Hollywood ha aprendido a jugar con la nostalgia como un recurso poderoso, traer de regreso esas historias que marcaron a una generación. El Diablo Viste a la Moda es una de esas películas que no solo se ven, se queda contigo.

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Dos décadas después, su influencia sigue intacta, recordándonos que al igual que algunos looks, esta historia simplemente no pasan de moda. Por lo que su secuela, está lista para brillar en las salas de cine con todo su reparto, y llevar al público por un viaje a la nostalgia adolescente.

En esta segunda parte, Andy regresa a Runway mientras Miranda navega por un nuevo panorama mediático y la posición de la revista dentro de este. Ambas vuelven a conectar con otra antigua asistente, Emily, quien ahora es la directora de una marca de lujo que posee el financiamiento necesario para asegurar la supervivencia de Runway.

La película llegará a las pantallas gigantes el 30 de abril 2026, incluyendo República Dominicana. Desde ya la preventa de las boletas están a la venta.