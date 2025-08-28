SANTIAGO OESTE.– La imprudencia de un motociclista que realizaba la peligrosa maniobra conocida como “calibrar” terminó en tragedia en la calle 10 del sector Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste, donde perdió la vida el señor Félix Tomás Vásquez, de 72 años.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, Vásquez era un hombre trabajador y respetado en su comunidad, quien cada mañana salía puntual de su vivienda para dirigirse a sus labores. El fatídico accidente ocurrió cuando, al cruzar la vía, fue embestido por el motorista que levantaba la rueda delantera de su vehículo en una acrobacia temeraria. El impacto le ocasionó la muerte instantánea debido a los fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Evidencia del hecho

Imágenes de una cámara de seguridad de un establecimiento cercano registraron el momento del accidente, confirmando que el conductor perdió el control al ejecutar la maniobra.

Imágenes de seguridad evidencian imprudencia del motorista que causó la tragedia

Testigos del hecho relataron que el anciano apenas tuvo tiempo de reaccionar, y que tras el impacto cayó inconsciente sobre el pavimento.

Indignación comunitaria

Vecinos de Cienfuegos expresaron su dolor y enojo por la tragedia, señalando que no es la primera vez que conductores de motocicletas ponen en peligro la vida de transeúntes con este tipo de maniobras. “Aquí todos los días se ven jóvenes calibrando en las calles, sin casco, sin respeto por nadie. Hoy fue don Féliz, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, expresó un residente.

Falta de control vial

La muerte de Vásquez reavivó los reclamos de la comunidad hacia las autoridades de tránsito, a quienes acusan de permitir que estas prácticas se realicen sin consecuencias. Denuncian que en Santiago Oeste, especialmente en sectores como Cienfuegos, la falta de supervisión policial y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) permite que motoristas circulen sin regulación, violando la ley y poniendo en riesgo a todos.

Un llamado a la acción

Los moradores piden mayor presencia de agentes de tránsito, campañas de educación vial y sanciones ejemplares para quienes conduzcan de manera temeraria. “La vida de don Féliz no se puede recuperar, pero su muerte debe servir para que se tomen medidas. No podemos seguir perdiendo vidas por la irresponsabilidad de unos pocos”, manifestaron con indignación.