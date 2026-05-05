Dajabón.– Una mujer y uno de sus hijos murieron tras ser arrollados por un vehículo en un hecho ocurrido el pasado domingo 26 de abril en este municipio, donde otro menor resultó gravemente herido y permanece hospitalizado.

Por el caso guarda prisión preventiva Keiri Santiago Riverón Lombert, de 18 años, hijo del alcalde de Dajabón, señalado como el conductor del vehículo involucrado.

El padre y abuelo de las víctimas, Junior Fernández, denunció supuestas irregularidades en el proceso, asegurando que al implicado no se le practicaron pruebas tras el accidente, asegurando que el joven estaba bajo los efectos del alcohol e iba en exceso de velocidad.

“Ese individuo por ser hijo de Riverón, no le hicieron prueba de alcoholismo, no le hicieron prueba de nada, simplemente lo protegieron”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el joven no tenía licencia de conducir.

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“Yo entiendo que Riverón es tan culpable por la muerte de mi hija y de mi nieto como su hijo”, expresó Fernández en declaraciones a un programa radial este lunes.

Por el hecho, Riverón Lombert, raso del Ejército dominicano, cumple un mes de prisión preventiva en la Fortaleza Beller de Dajabón.

Alcalde rechaza acusaciones

De su lado, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, lamentó la situacióbn y negó las imputaciones contra su hijo.

«Esto ha sido una tragedia que ha tocado a dos familias, porque mi familia con esta situación está también prácticamente destrozada», dijo Riverón en una posterior llamada teléfonica al espacio radial.

Agregó que, «lo que más nos ha dolido a nosotros son algunos comentarios donde acusan incluso a nuestro hijo de haber consumido sustancias, de ser un borrachón, de ser una persona irresponsable. El que sale a la calle no sale a tener este tipo de situaciones», enfatizó.

Aclaró también, que el joven sí cuenta con licencia y que actuó de manera responsable tras el hecho.

“Es un muchacho sumamente responsable, que se quedó en el lugar pidiendo auxilio”, indicó.

También alegó que la víctima se desplazaba en una motocicleta sin luces. “La señora iba en una motocicleta con dos niños, sin luz delante ni detrás”, sostuvo.

El alcalde también aclaró el vehículo es de su propiedad y no del ayuntamiento como la familia de los fallecidos han alegado.

«A mí me ha dolido, me ha dado duro porque hay gente que lo acusan de cosas que no son», expresó en el programa el Sol de la Mañana.

La víctima mortal fue identificada como Estefanía Fernández. De acuerdo a la versión de su padre, la joven salía de trabajar de una banca de lotería en horas de la noche y se desplazaba en una motocicleta junto a sus dos hijos menores de edad.