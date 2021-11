Muere Jhonny Tactuk, creador pizza de 13 vegetales

CONSTANZA. La vida de Juan Marún Tactuk Concepción – Johnny Tactuk, fallecido este viernes, deja la impronta de ser activista social de su comunidad, desde joven precursor gastronómico, empresario mediático, la impronta de haber sido el principal promotor de Constanza como destino de nacionales y extranjeros.

Sus restos serán velados en la Funeraria Blandino, Capilla La Paz. (Abraham Lincoln) y a las dos de la tarde, luego serán llevados a su pueblo natal para una misa cuerpo presente en la Iglesia Nuestra Sra. de las Mercedes y el sepelio será en el cementerio local.

Con su partida deja el recuerdo de una personalidad amigable, generosa y siempre abierta al afecto y buen trato de los visitantes. Referirse únicamente a él, como creador de una pizza de 13 vegetales, puede ser importante, pero lo reduce en su dimensión y labor social.

Don Jhonny Tactuk, falleció por causas naturales. Era un consolidado gestor de su comunidad en tantos

Organismos de servicio, desde sus años de juventud, fue un luchador en lo social y lo personal.

Se impuso con tesón al cáncer y como hombre de fe que se nos ha enseñado que por más difíciles que sean las situaciones siempre se puede salir adelante.

La pizza y labor social

Su deliciosa, fresca y sana pizza de 13 vegetales (tomate, pepino, ajíes cubanella y morrón, cebolla y nueve más), era única en el mundo, esta oferta no fuera reivindicada por alguna franquicia interesada un plato dominicano sabroso y mucho más sano que otras opciones en el género, hay versiones que dicen que tenía no 13, sino 16 vegetales, pero la receta original no llega a tantos ingredientes.

No obstante, lo gastronómico es una parte de la obra de Johnny Tactuk y que en realidad tiene su mejor exponente en el amor por Constanza, apelando al activismo, a la gestión empresarial, tanto en lo mediático, lo gastronómico y lo social.

Johnny Tactuk incansable y entusiasmado directivo del Clúster Turístico, desde el cual pasó a ser Director Regional de Turismo del Ministerio de Turismo. Había sido declarado por la Alcaldía como Hijo Distinguido del Municipio de Constanza.

La familia Tactuk establece en 1993 el restaurante Antojitos D’ Lauren ofreciendo primero jugos, café, y emparedados y que se fue especializando en una Pizzería y restaurante que creó la exquisita Paella Constancera, versión criolla del plato valenciano. Pero su negocio creció y se transformó en un centro cultural y de encuentros, fue sede de la empresa de recorridos y tours turísticos Safari Constanza, una empresa que realiza excursiones a los diferentes

Atractivos turísticos de Constanza y tenía una parte en que instalo el estudio del canal de televisión Constanza TV8, fundado por el con asistencia de Edilenia Tactuk.

Vida de afanes

Una biografía que publica la página del www.sabores dominicanos.com, indica que nació en Constanza el 7 de octubre de 1949, hijo del inmigrante libanés Juan Marún Tactuk Fadul y Luz Mercedes Concepción, oriunda de La Vega.

Fue el quinto de nueve hermanos e hizo estudios primarios los realizó en la Escuela Padre Fantino y los intermedios en el Liceo Gastón Fernando Deligne, en Constanza.

Tactuk desde niño mostraba su inquietud social vinculando a grupos de actividades sociales, culturales y cívicas.

Fue fundador del Club de Leones, Cuerpo de Bomberos, Asociación para el Desarrollo, Patronato del Hospital Municipal, Clúster Eco-turístico y Asociación de empresas turísticas de su pueblo. Ha organizado y dirigido en varias ocasiones las fiestas patronales, competencias de motocross, rally a pie, car show, competencias de vehículos todos terreno y 4wheel.

Fue organizador por varios años del Carnaval de Constanza habiendo sido el pionero de llevar el carnaval constancero al gran desfile de carnaval en Santo Domingo en los cuales se han obtenido hasta la fecha varios primeros lugares nacionales.

Fue patrocinador de la mayoría de eventos deportivos y corresponsable de los operativos de prevención y auxilios a través del COE, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, como también de las diferentes campañas de reforestación y protección al

Medio ambiente. Tiene en su haber numerosos reconocimientos y pergaminos emitidos por diferentes instituciones.

La pizza de 13 ingredientes vegetales cultivados en Constanza.

Johnny Tactuk, hijo meritorio de la ciudad de Constanza, declarado por la alcaldía local.

Enlaces:

(https://felipedidier.cl/blog/43_la-historia-de-la-pizza.html),

Sabores dominicanos: http://saboresdominicanos.org/Emprendimiento/Foro-Gastron%C3%B3mico-2016/Expositores/juan-marun-tactuk