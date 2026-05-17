El productor musical conocido como “Maestro Queliz” falleció tras resultar herido por arma blanca durante un hecho ocurrido la noche del sábado en el sector Villa Faro, en San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como Tomy Israel Queliz Hernández, quien perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, a consecuencia de las heridas.

La Policía Nacional informó que varias personas han sido detenidas para ser interrogadas en el marco de la investigación.

De acuerdo con el informe preliminar, los presuntos responsables serían los individuos conocidos por los apodos “Nano” y “Ñoño”, quienes permanecen prófugos y son buscados por las autoridades.

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Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.