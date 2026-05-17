Shai Gilgepus Alexander mientras levantaba el trofeo de Más Valioso de la NBA en la temporada pasada.

Shai Gilgeous Alexander, líder de los Oklahoma City Thunder, recibirá este domingo el premio MVP al jugador más valioso de la NBA por segundo año consecutivo, según adelanta la cadena ESPN.

Gilgeous Alexander, que también fue MVP de las Finales de 2025 ganadas por los Thunder a los Indiana Pacers, promedia 31,1 puntos, 4,3 rebotes y 6,6 asistencias esta temporada.

El canadiense, de 27 años, recibirá oficialmente el MVP de la temporada regular 2025-2026 esta noche, antes del séptimo partido de las semifinales del Este entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers.

El último jugador capaz de encadenar dos premios MVP de forma consecutiva fue el serbio Nikola Jokic, en los cursos 2020-2021 y 2021-2022 y el primer guard en ganarlo desde Stephen Curry en

2014-15 y 2015-16.

Shai Gilgeous-Alexander 35 PTS, 9 REBS, 15 ASTS, 1 STL, 1 BLK, 0 TOVs, 3/7 3PT, 4/4 FT on 14/21 FG vs Nuggets on March 9



The game that solidified his MVP over Jokicpic.twitter.com/Ulp2HetWCL https://t.co/irjTcK0nz0 — NBA Performances (@NBARewinds) May 17, 2026

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Shai es el primer guardia en promediar 30 puntos y 55% de disparos en una temporada en la historia de la NBA.

Shai junto a Jordan

Se unió a Michael Jordan como el único jugador en promediar 30 puntos, 5 asistencias y 50% de disparos en 4 temporadas consecutivas en la historia de la liga

No anotó por debajo de 20 puntos en ningún partido en toda la temporada. Es el tercer jugador en anotar más de 20 puntos en cada partido de una temporada, uniéndose a Wilt Chamberlain (1961-62, 1963-64) y Elgin Baylor (1961- 62).

Registr{o un (+-) de +788 en la temporada, más de 100 puntos por encima que el próximo jugador más cercano en Victor Wembanyama (+682)