Evo Morales

Expresidente de Bolivia

Su carrera política bordea el abismo con el proceso que enfrenta por su supuesta relación con una menor de 15 años con la que habría tenido un hijo. El escándalo es una mancha incómoda para la imagen de cualquiera, pero más aún de un líder político. Para desgracia suya tampoco es el único conflicto que enfrenta.

Yeni Berenice Reynoso

Procuradora General de la República

Como son tan habituales las investigaciones que quedan en el limbo, hay que esperar los resultados de la pesquisa que ordenó sobre la muerte de Esmeralda Moronta, en Alma Rosa I. Una hermana denunció que no encontró el apoyo que supuestamente buscó en la fiscalía de la provincia Santo Domingo. Si hay responsabilidades tiene que haber consecuencias.

José Antonio Caro Ginebra

Arquitecto

Estampó sus huellas en obras que por su construcción y diseño representan símbolos urbanísticos. Si valioso ha sido su legado profesional, también lo ha sido su aporte empresarial para impulsar el desarrollo del país. Con su muerte, a los 85 años, el país, familiares y relacionados sufren una sensible pérdida.